Аделия Петросян: «Были странные ощущения, когда сделала лутц и упала. Если ты прыгаешь тройной аксель, то лутц можно как-то сделать, наверное»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

«Недовольна своим прокатом, понятно почему — там не удался прыжок. Из-за этого еще и другое начало сыпаться. Если бы был подъем после акселя, наверное, выехала бы остальное.

Не знаю, что произошло, были странные ощущения, когда сделала лутц и упала. Надо посмотреть видео и понять, что не так было.

Любимых и нелюбимых прыжков нет, с травмой это совсем не связано. Если ты прыгаешь тройной аксель, то тройной лутц можно как-то сделать, наверное.

Со здоровьем все в порядке, восстанавливаюсь потихоньку. Первое место — откатать чисто тот контент, который планировали. Поговорили с тренерами», — сказала Петросян. 

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7 комментариев

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Храбрая виолончелистка
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Читож, огненная Аделия, завтра надо будет жечь риттами. И про всё остальное не забывать. Удачи !
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alexander bakulin
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oldparakhod
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Только выдохнули и бац, так вляпаться.!
Завтра два 4 ритта, что бы, как с куста.
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Mira Val
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Аделик, не расстраиваться и собраться завтра! 🍀🍀🍀
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Anna Morgan
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умненькая девочка, думающая
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Маргарита В Сафронова
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Аделия, это называется накатывать программу с трикселем. Сделала, выдохнула и расслабилась. Всё нормально, накатаешь опыт. Удачной тебе ПП!
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Акселек давай
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Было бы неплохо, Адель)))
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