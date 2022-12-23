Аделия Петросян: «Были странные ощущения, когда сделала лутц и упала. Если ты прыгаешь тройной аксель, то лутц можно как-то сделать, наверное»

прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Недовольна своим прокатом, понятно почему — там не удался прыжок. Из-за этого еще и другое начало сыпаться. Если бы был подъем после акселя, наверное, выехала бы остальное.

Не знаю, что произошло, были странные ощущения, когда сделала лутц и упала. Надо посмотреть видео и понять, что не так было.

Любимых и нелюбимых прыжков нет, с травмой это совсем не связано. Если ты прыгаешь тройной аксель, то тройной лутц можно как-то сделать, наверное.

Со здоровьем все в порядке, восстанавливаюсь потихоньку. Первое место — откатать чисто тот контент, который планировали. Поговорили с тренерами», — сказала Петросян.