Артур Даниелян: «Нужно больше времени, упорства. На элементарных вещах я пока почему-то допускаю ошибки, но будем тренироваться»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Артур Даниелян Фигурное катание

Фигурист Артур Даниелян прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Красноярке (12-е место).

«Нужно больше времени, упорства. На каких-то элементарных вещах я пока почему-то допускаю ошибки, но будем тренироваться.

За первую половины программы меня похвалили, потом раздал – тут десять баллов потерял, там пять. Не могу сказать, что я устал, давно не выступал, вторая половина вроде бы легкая – с тройными прыжками, но когда ты сделал сложную, то какая-то зажатость появляется.

Сейчас чувствую себя хорошо, гриппом переболел во время прыжкового турнира», – сказал Даниелян.

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