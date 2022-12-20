Александр Энберт: «Трусова нас приучила, что она фаворит по сложности контента, но в этом сезоне это почти невозможно. Саше нужно время, чтобы перестроиться»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт оценил форму Александры Трусовой в нынешнем сезоне.

«Здесь то, что мы говорили про постолимпийский сезон – все-таки спортсменам нужно дать время. Нужно понимать, что ребята выдали вообще все свои эмоции и силы, которые у них были, которые копились всю жизнь. Особенно Саша Трусова – все мы помним ее эмоции после Олимпийских игр.

Нужно немного прийти в себя, нужно заново настраиваться. У нее смена тренера – это все равно новые методики, новые техники прыжков и так далее. Много вещей, которые ей нужно было настроить в начале этого сезона и для себя как-то осознать, подготовить. Так что не знаю, честно.

Конечно, мы привыкли видеть другую Сашу – прошлыми сезонами она нас приучила к тому, что всегда является фаворитом по сложности контента. Я говорю как зритель, а не как специалист фигурного катания – конечно, мы ждем этого от нее.

Но как специалист я понимаю, что в нынешнем сезоне это сделать практически невозможно, потому что слишком много факторов, которые сложились таким образом. Саше нужно время, чтобы немного перестроиться.

Не буду как-то загадывать, успеет она настроить свою идеальную форму (к чемпионату России – Sports.ru) или нет, просто хочу именно Саше пожелать удачи и скорейшего обретения баланса: и эмоционального, и технического», – сказал Энберт.

У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами