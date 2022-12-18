Рудковская о Косторной в шоу Плющенко: «Алене нравится у нас выступать. Будут еще более интересные и захватывающие элементы, пока только начало»

Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о дебюте в парном катании на шоу Плющенко.

«Мне очень понравилось выступление Косторной. Считаю, что неплохо для первого раза. Наверное, еще рано говорить, но видела, что репетировали тройной выброс.

Были сложные костюмы, больше для шоу, чем для соревновательных программ, поэтому я предупредила, что рисковать не нужно. В омут головой не нужно, потому что у нас все-таки шоу. Нужно просто красиво откататься.

Мне кажется, это неплохая идея, но тут все зависит от самой Алены, нравится ли ей это. Она сегодня сама захотела сделать один номер парный и один сольный.

Но могу сказать, что Алена могла больше и прыгать, и сделать, но из-за сложных, тяжелых костюмов, чтобы сохранить волшебство и сказочное настроение, к сожалению, что-то не получилось. Косторной еще не хватает опыта в этом, но, думаю, перспектива хорошая.

Мне кажется, Алене нравится у нас выступать. Насколько понимаю, мы первые, у кого она показывает номера. Думаю, будут еще более интересные и захватывающие элементы. Пока только начало.

Алене желаю только всего самого хорошего, она очень талантливая девочка. Алена нам не чужая, мы много общались, дружим. Обещала ей, что будут красивые номера и костюмы. Следим дальше за событиями!» – сказала Рудковская.

Косторная и Куница выступили с парным номером на шоу Плющенко. Они исполнили выброс, тодес и поддержку