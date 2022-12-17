Туктамышева о продолжении карьеры: «Какой-то сидит во мне потенциал, и я хочу его реализовать. В 18 лет мне казалось, что в 26 я буду иной, но я не изменилась»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева объяснила, почему продолжает спортивную карьеру.

– Конечно, если бы не было развития, я бы закончила. Не знаю, но я чувствую, что могу еще. Какой-то сидит во мне потенциал, желание сделать еще что-то, лучше, и я хочу его реализовать, чтобы потом не жалеть. Ну и, конечно, большую роль играет мое окружение, тренеры, команда.

Мы все вместе будем праздновать мой день рождения (сегодня фигуристке исполнилось 26 лет – Sports.ru). Приятно! Что говорить, у нас очень хорошая команда. И это тоже одна из причин, почему я остаюсь в спорте, катаюсь. Как-то все это вместе – тренер Алексей Николаевич Мишин, наша команда, мои физические способности – все в совокупности дает такой результат.

– Говорят, что наши мысли материальны. Какой бы ты хотела себя видеть, скажем, через 5-10 лет?

– Уверенной в себе, успешной в чем-то еще, кроме фигурного катания, с четким ощущением, что могу еще что-то делать помимо спорта, и у меня это хорошо получается. Не знаю, в 18 лет мне казалось, что в 26 я буду иной, но прошло время, и я никак не изменилась – внешне, по крайней мере.

Это хорошо. Наверное, свою роль играет лед – «лифтинг-эффект» постоянный, ха-ха. Но если говорить не о том, какой бы я хотела видеть себя, а чего я хотела бы достичь, мне хотелось бы найти дело, которое приносило бы пользу не только мне, но и всем остальным, многим людям в мире.

Я ищу, я хочу, но это сложно. Если говорить откровенно, то страшно что-то новое начинать, потому что 20 лет ты делаешь одно дело, в котором профессионал, и начать что-то новое, где ты не разбираешься, не понимаешь, то страшно ошибиться и понять, что это не твое.

Если я что-то найду, начну и пойму, что это не только приносит удовлетворение мне, но и пользу всем – это будет классно. Вот тогда в моей душе будет гармония, – заявила Туктамышева.

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