Дмитрий Губерниев: «Надо заниматься развитием фигурного катания в России, а не обсуждать, что делают наши канадские партнеры»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

«Увидим и увидим однополые пары. Я к этому отношусь очень спокойно. Мы как-то можем это изменить? Нет. Поэтому надо просто относиться к этому спокойно. И заниматься развитием фигурного катания в России, а не обсуждать, что делают наши канадские партнеры.

Они там сами без нас разберутся.

Наша задача – поменьше обращать внимания на то, что у них и побольше обращать внимания на то, что у нас», – сказал Губерниев.