Александр Энберт: «На финале Гран‑при всегда собирались лучшие фигуристы со всех стран, а сейчас такого чувства нет»

Бронзовый призер ЧМ в парном катании поделился впечатлениями от финала в Турине.

«По общим ощущениям хотелось бы, чтобы финал Гран‑при был немножко сильнее. Очень рад за японцев, которые взяли золото в парных соревнованиях. Конечно, катание пока оставляет желать лучшего, и чемпионы Гран‑при мне представляются немного иначе. Хотелось бы, чтобы было почище и поувереннее. Но ребята все равно молодцы — спортсмены не виноваты в том, что кто‑то с чем‑то сравнивает эти соревнования.

У девочек то же самое. Наши спортсменки приучили нас к высочайшему уровню. Здесь такой сложности в катании не было заметно. А вот парни показали хорошее фигурное катание — сложное и техничное. Одиночное мужское точно шагнуло вперед за этот год. прекрасно откатал, тоже выдал хороший прокат — он вообще главный ньюсмейкер этого года.

Конечно, наших не хватало. Как бы ты ни старался абстрагироваться и просто смотреть соревнования, все равно всплывает мысль: «А победил ли бы тот или иной спортсмен, если бы против него были россияне?» Эти мысли отвлекают и как бы уменьшают значимость турнира.

На финале Гран‑при всегда собирались лучшие фигуристы со всех стран и континентов, а сейчас такого чувства нет. В тех же танцах, уверен, сейчас и были бы сильнее, — сказал Энберт.