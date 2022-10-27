Александр Энберт: «Возвращение наших фигуристов неизбежно случится. Сейчас такое недоразумение, что спорт стал заложником каких-то ситуаций»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 поделился мнением о возможности возвращения российских фигуристов на соревнования под эгидой ISU.

– Что вы думаете по поводу перспективы возвращения наших фигуристов на международный уровень?

– Это неизбежно случится. Хотелось бы, конечно, как можно раньше. Все-таки спорт – это спорт, это про человеческие достижения, это про расширение границ, преодоление барьеров физических и эмоциональных.

Это должно случиться – так просто должно быть. Это, к сожалению, такое сейчас недоразумение, что спорт стал заложником каких-то ситуаций. Так не должно быть.

Все мировое сообщество ждет настоящих чемпионов мира, которые действительно лучшие в мире. Как можно стать лучшим в мире, если 1/6 часть суши не участвует в турнире? Как это возможно? Тогда ты уже не чемпион мира...

– ...а чемпион 5/6 суши?

– Да, чемпион четырех континентов, ха-ха. Два турнира четырех континентов там проходят фактически. Так что возвращение должно случиться, – сказал Энберт.