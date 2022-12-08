Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Чжи А Син, Накаи и Ким Чхэ Ен покажут произвольные программы

9 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине юниорки выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японка Мао Шимада.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Старт-лист

1. Хана Йошида (Япония)

2. Квон Мин Соль (Южная Корея)

3. Ами Накаи (Япония)

4. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

5. Чжи А Син (Южная Корея)

6. Мао Шимада (Япония)

После короткой программы

1. Мао Шимада (Япония) – 69,66

2. Чжи А Син (Южная Корея) – 69,11

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 66,71

4. Ами Накаи (Япония) – 65,97

5. Квон Мин Соль (Южная Корея) – 59,91

6. Хана Йошида (Япония) – 55,51

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара