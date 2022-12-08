Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Чжи А Син, Накаи и Ким Чхэ Ен покажут произвольные программы
9 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине юниорки выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японка Мао Шимада.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Юниорки
Произвольная программа
Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Старт-лист
1. Хана Йошида (Япония)
2. Квон Мин Соль (Южная Корея)
3. Ами Накаи (Япония)
4. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
5. Чжи А Син (Южная Корея)
6. Мао Шимада (Япония)
После короткой программы
1. Мао Шимада (Япония) – 69,66
2. Чжи А Син (Южная Корея) – 69,11
3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 66,71
4. Ами Накаи (Япония) – 65,97
5. Квон Мин Соль (Южная Корея) – 59,91
6. Хана Йошида (Япония) – 55,51
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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