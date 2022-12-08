Инна Гончаренко: «В тройке на чемпионате России я вижу Валиеву и Туктамышеву. На третье место очень много претендентов»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала фаворитов женских соревнований на чемпионате России.

«В троечке я вижу Камилу, Лизу. Меня спрашивали конкретно, а сможет ли Лиза выиграть — я сказала да, сможет. Но Лизе придется попробовать четверной. Чисто психологически это очень важный момент.

А вот третье место… там очень много претенденток. Саша Трусова — мало времени у нее было. Знаю, когда девочки входят в пубертат, плюс, насколько я слышала, у нее была травма. На это надо время. Я боюсь, что чисто функционально накатать не успеет.

То, что у нее амбиций и спортивной злости хватит, я в этом не сомневаюсь, но там у нас Соня Муравьёва, Соня Самоделкина, Соня Акатьева, и там и Горбачева будет — очень хорошая девочка. И Жилина прекрасно может кататься.

Произвольная программа может преподнести чудеса. Валиева тоже в пубертате, но Валиева не меняла тренера, не теряла время на туда-сюда. Временной фактор важен, все нужно делать вовремя. Лиза в этом сезоне очень хорошо выглядит по телу, по фактуре.

Думаю, что прыжковый турнир немножко не задался, потому что она уставшая была энергетически, эмоционально, потому что со старта приехала», – сказала Гончаренко.