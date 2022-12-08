Инна Гончаренко: «В тройке на чемпионате России я вижу Валиеву и Туктамышеву. На третье место очень много претендентов»

Теги чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала фаворитов женских соревнований на чемпионате России. 

«В троечке я вижу Камилу, Лизу. Меня спрашивали конкретно, а сможет ли Лиза выиграть — я сказала да, сможет. Но Лизе придется попробовать четверной. Чисто психологически это очень важный момент.

А вот третье место… там очень много претенденток. Саша Трусова — мало времени у нее было. Знаю, когда девочки входят в пубертат, плюс, насколько я слышала, у нее была травма. На это надо время. Я боюсь, что чисто функционально накатать не успеет.

То, что у нее амбиций и спортивной злости хватит, я в этом не сомневаюсь, но там у нас Соня Муравьёва, Соня Самоделкина, Соня Акатьева, и там и Горбачева будет — очень хорошая девочка. И Жилина прекрасно может кататься.

Произвольная программа может преподнести чудеса. Валиева тоже в пубертате, но Валиева не меняла тренера, не теряла время на туда-сюда. Временной фактор важен, все нужно делать вовремя. Лиза в этом сезоне очень хорошо выглядит по телу, по фактуре.

Думаю, что прыжковый турнир немножко не задался, потому что она уставшая была энергетически, эмоционально, потому что со старта приехала», – сказала Гончаренко.

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