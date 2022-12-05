Дмитрий Губерниев: «У нас с Медведевой был бы лучший в мире комментаторский тандем по фигурному катанию. А ведущей на льду у нас работала бы Загитова»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова двукратной чемпионки мира по фигурному катанию .

«Думаю, что у Димы Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем тот же самый биатлон», – сказала Медведева.

«Думаю, с Евгенией у нас был бы лучший в мире комментаторский тандем по фигурному катанию. Однозначно были бы самой популярной парой!

А ведущей на льду у нас, безусловно, работала бы .

Она делала бы это блистательно, потому что ей бы ничего не оставалось, кроме как соответствовать звездному уровню Губерниева и Медведевой», – сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев: «Наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание. Мы это сделаем вчетвером с Медведевой, Загитовой и Щербаковой»