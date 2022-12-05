Инна Гончаренко: «Было видно, что Плющенко очень ревностно относится к тренерской работе – стремится не просто к участию, а к работе на высочайшем уровне»

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила тренерские амбиции двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Накануне команда Плющенко одержала победу на чемпионате России по прыжкам.

«Плющенко – один из самых прославленных наших спортсменов за последние годы. Когда он занялся тренерской работой, было видно, что он очень ревностно к этому относится и стремится и здесь к победе, не просто к участию, а именно к работе на высочайшем уровне, к победе.

Победа в команде, может, немножко неожиданна с одной стороны, с другой – кто хочет, тот добьется, когда-то это должно было случиться, вот вчера это случилось в таком виде.

От командного первенства осталось приятное впечатление, было видно, что все спортсмены, участники, организаторы были в приподнятом настроении, которое зрителям передавалось, с командника ощущение праздника сохранилось и дальше.

Правда, оно было двоякое, когда исполняли четверные прыжки – все на подъеме и кажется, что это так легко и просто, это говорит о том, что ребята – молодцы, дерзают и владеют четверными прыжками очень достойно – многие выполняли четыре из четырех и больше», – отметила Гончаренко. 

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