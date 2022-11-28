Анна Щербакова: «Завершать карьеру пока не планирую, идет восстановление. Тренировки еще не полноценные – и нельзя по состоянию здоровья, и занятой график»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, что на данный момент не планирует завершать спортивную карьеру.
– У тебя сейчас перерыв в соревнованиях. После Олимпиады ты временно приостановила соревновательную деятельность.
– Наверное, не совсем так. После Олимпиады у нас была середина сезона, я докатала до конца. У нас еще планировался чемпионат мира, но был Кубок Первого канала. Но я все равно докатала до конца сезона.
Сейчас у меня такая вынужденная пауза – мне сделали операцию на коленку. Она меня беспокоила – решили, что сейчас самое лучшее время, чтобы с ней разобраться и не тянуть за собой.
До этого все время говорили: до Олимпиады подождем, а там разберемся. Ну вот и пришло это время после Олимпиады, когда надо уже вылечить то, что беспокоит.
– А если были бы международные соревнования – ты бы нашла время?
– Я думаю, что я бы в любом случае... Это была операция, которую не стоило откладывать дальше. Думаю, так же строился бы мой график сейчас.
– Но пока заканчивать карьеру ты не планируешь?
– Пока не планирую. Сейчас у меня идет восстановление. Я вернулась к тренировкам, но по двум причинам они еще не полноценные.
В первую очередь, по состоянию здоровья еще нельзя – я соблюдаю рекомендации врачей и постепенно возвращаюсь к нагрузкам. И во-вторых, у меня сейчас очень много проектов, занятой график. Вот так одно, другое, третье.
Получается, что три четыре дня у меня всегда заняты – в остальное время прихожу на тренировки. Поэтому от съемок я отдыхаю на катке, а от тренировок – на съемках.
– А когда ты вообще в полной степени вернешься в тренировочный процесс?
– Там все индивидуально. Постепенно повышаю нагрузки, стараюсь на каждой тренировке по чуть-чуть вперед идти, на месте не стоять. Посмотрим. Пока загадывать не могу, – сказала Щербакова.
Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой
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