Яна Рудковская: «Трусова – это кино, а Щербакова – жизнь. Интереснее наблюдать за Сашей, потому что она рушит стереотипы»

Продюсер Яна Рудковская рассказала, в чем видит отличие между Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

– Вы сравнили Сашу с Камилой Валиевой. А если сравнить с Аней Щербаковой?

– Вы сами все видите по социальным сетям. Мы делали исследование, и мне кажется, что есть история абсолютного отличника. Что очень здорово и хорошо! А есть бунтарь.

На примере – есть Джонни Депп, а есть Джордж Клуни. Кто популярнее? Конечно, Джонни Депп, потому что у него все время что-то происходит. Его рекламные контракты зашкаливают. Он делает все вопреки чему-то.

Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, что у каждого своя жизнь, своя судьба в спорте. Просто мне интереснее наблюдать за Сашей Трусовой, потому что она рушит стереотипы.

Сейчас она (Трусова) сказала, что будет продолжать кататься, и она катается. Этот сложный путь притягивает к ней еще больше интереса. Конечно, у нее есть травма спины, и она могла бы тоже пропустить год, чтобы лечиться и восстанавливаться, но она не боится падать, ей совершено пофиг, что и кто про нее скажет.

Она этого точно не боится и постепенно набирает форму. Саша Трусова – это Netflix. А Аня Щербакова – это жизнь. У Саши все как в кино! Я люблю красивые истории длиною не в один олимпийский цикл, – отметила Рудковская.

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