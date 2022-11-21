Алена Косторная: «Что бы выбрала: пять четверных прыжков или олимпийское золото? Здоровые конечности»

Российская фигуристка Алена Косторная считает, что ей было бы сложно на чемпионате мира-2020, если бы его не отменили из-за коронавируса.

– Что бы ты выбрала: пять приземленных четверных или олимпийское золото?

– Здоровые конечности.

– Кто-то может повторить рекорд Саши Трусовой?

– Может быть, но я не знаю кто. Не исключено, что и не сделают.

– После победного чемпионата Европы ты должна была ехать на чемпионат мира в статусе главного фаворита. Но пандемия и стечение обстоятельств буквально поломали твою карьеру на взлете.

– Не то, чтобы поломали. У меня были проблемы со спиной. Перед чемпионатом Европы я плохо тренировалась. На старых наработках выехала. Дальше было бы тяжело. Потом я лечилась, чемпионат мира отменили. Подумала, что это не плохо.

– Ты правда так думаешь или себя успокаиваешь?

– Нет, я действительно так думаю. Потому что зачем выходить на лед без элементов.

– Почему? Ты же выиграла Европу.

– Нужно было улучшать программу, а я сидела дома и лечила спину.

– А что со спиной?

– Так много травм и диагнозов, которые сначала были серьезными, а потом обострились, – рассказала Косторная.