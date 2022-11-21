Алена Косторная: «Что бы выбрала: пять четверных прыжков или олимпийское золото? Здоровые конечности»
Российская фигуристка Алена Косторная считает, что ей было бы сложно на чемпионате мира-2020, если бы его не отменили из-за коронавируса.
– Что бы ты выбрала: пять приземленных четверных или олимпийское золото?
– Здоровые конечности.
– Кто-то может повторить рекорд Саши Трусовой?
– Может быть, но я не знаю кто. Не исключено, что и не сделают.
– После победного чемпионата Европы ты должна была ехать на чемпионат мира в статусе главного фаворита. Но пандемия и стечение обстоятельств буквально поломали твою карьеру на взлете.
– Не то, чтобы поломали. У меня были проблемы со спиной. Перед чемпионатом Европы я плохо тренировалась. На старых наработках выехала. Дальше было бы тяжело. Потом я лечилась, чемпионат мира отменили. Подумала, что это не плохо.
– Ты правда так думаешь или себя успокаиваешь?
– Нет, я действительно так думаю. Потому что зачем выходить на лед без элементов.
– Почему? Ты же выиграла Европу.
– Нужно было улучшать программу, а я сидела дома и лечила спину.
– А что со спиной?
– Так много травм и диагнозов, которые сначала были серьезными, а потом обострились, – рассказала Косторная.
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