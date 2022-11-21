Алена Косторная: «Было немного обидно, когда брали интервью у меня и Тутберидзе после возвращения. Вопросы вынуждали меня говорить, что была не права»

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о том, как вернулась к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

– Когда возвращалась, не было чувства стыда?

– Мне было немного обидно, когда брали интервью у меня и Тутберидзе на Первом канале. Сами вопросы вынуждали меня говорить, что была не права.

– Именно в том интервью Этери Георгиевна сказала, что ее дочь Диана уговорила взять тебя обратно.

– Да. Мы часто общались с Дианой. Сейчас нет, потому что у них другой часовой пояс, много тренировок. В один момент были постоянно на связи. Диана в какой-то момент в меня поверила. Очень благодарна ей за то, что поговорила с мамой.

Условия были такими: тройной аксель и перестать отвечать тренерам. Нужно было переступать через свою гордыню. Когда поняла, что не получается попасть в состав, то решила разойтись. А рука позволила это сделать.

– Во второй раз тебе сама Тутберидзе сказала.

– Да, она меня подозвала. Сказала, что у нас ничего не получается и не получится. Они под меня подстраиваться не хотели, и я под них подстраиваться не хотела.

– Что почувствовала тогда?

– Когда у меня болела рука, я сказала маме, что быстро оттуда уйду. Нужно было всегда иметь запасной план, захотела пойти к Буяновой. Мама спросила, почему не к Мишину. Но у Мишина есть Лиза, это Санкт-Петербург, не хотела туда лезть. Не смогла бы там тренироваться, – сказала Косторная.

Косторная наконец-то рассказала, почему попросилась к Тутберидзе: ей пришлось унять гордыню и извиняться

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