Браун о продолжении карьеры: «Если буду справляться, есть огромная вероятность, что 2026 год станет целью»

Американский фигурист Джейсон Браун рассказал о решении продолжить карьеру.

В этом сезоне 27-летний спортсмен пропускает серию Гран-при, но планирует выступить на чемпионате США 2023 года.

«Помню, что [после выступления на Олимпиаде] я подумал: «Конец ли это? Именно так все и заканчивается?»

Мы решили ориентироваться на Japan Open: либо мне до сих пор не дают покоя соревнования, либо я приеду [в Японию] и скажу, что это был замечательный путь, но это не для меня.

Летом не думал о возвращении, но когда [ледовые] шоу закончились, я чувствовал себя великолепно. Я заряжен сильнее, чем когда-либо.

Моя команда мотивирует меня еще больше любить это дело и прикладывать как можно больше усилий – и тело пока справляется.

Речь не идет о каком-либо незавершенном деле, результатах или необходимости что-то доказать себе. Это лишь любовь к спорту и вызов самому себе в попытке стать лучше.

Нет такого, чтобы я сказал: «Вот это мне нужно сделать, чтобы почувствовать, что все закончилось». Я горд своей карьерой.

На данном этапе давайте посмотрим, смогу ли проявить себя на национальном уровне – с учетом перерыва в соревнованиях – увидим, к чему это приведет.

Помимо прочего, возможны варианты. Увидимся ли мы вновь на чемпионате США в 2024-м, буду ли я участвовать в Гран-при следующего сезона, либо попрошу об одном из турниров категории «Б», а затем выступлю на национальном.

Посмотрим, чем все обернется. Ранее мне не приходилось смотреть на вещи с учетом столь многих факторов. Смогу ли я справиться? Если да, то есть огромная вероятность, что 2026 год может стать целью», – сказал Браун.

В 2026 году пройдут зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.