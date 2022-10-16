Илья Малинин: «Мне хочется показать, что я хорош не только в прыжках. Если думаешь только о них, то не используешь свой потенциал на максимум»

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что хочет раскрыть свой потенциал не только в исполнении прыжков.

Ранее Малинин стал первым в истории фигуристом, исполнившим четверной аксель на соревнованиях.

– Очевидно, что у тебя способности к выполнению прыжков и тебе нравится их делать. А как ты чувствуешь себя в других аспектах катания?

– На самом деле мне хочется показать, что я хорош не только в прыжках. Я рассчитываю уделять время и силы тому, чтобы улучшать навыки катания, вращения, работать над тем, чтобы вторая оценка была намного лучше, чем в прошедшем сезоне. Эти аспекты требует больших затрат сил.

Но если думаешь только о прыжках, то не используешь свой потенциал на максимум. Когда процесс изучения и отработки прыжков начинает идти легче, нужно начинать больше уделять времени хореографии, больше работать над компонентами.

– Если говорить о твоем видении фигурного катания, то какое оно в целом? Каким фигуристом ты бы хотел быть через несколько лет, возможно, на следующих Олимпийских играх?

– Прыжки – моя сильная сторона. Думаю, что я буду узнаваем именно как хороший исполнитель прыжков. Но если я хочу в перспективе добиться хорошего результата на Олимпийских играх, то мне нужно улучшать другие аспекты катания, – отметил Малинин.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов