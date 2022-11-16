Зинина об этапе Гран-при в Москве: «Думала о том, чтобы просто дожить до конца программы, потому что за неделю до старта очень сильно заболела»

Российская фигуристка рассказала, что выступала на этапе Гран-при России в Москве после болезни.

Зинина заняла четвертое место. В произвольной программе она чисто сделала четверной тулуп в каскаде.

– Твой четверной тулуп – это было очень красиво. Когда ты его научилась прыгать?

– Прошлым летом у Евгения Викторовича (Плющенко). И с тех пор я его пытаюсь вывести на соревнования.

– О чем думала после проката?

– Если честно, просто чтобы дожить до конца программы, потому что за неделю до старта я очень сильно заболела. Поэтому для меня было очень тяжело и важно выложиться на сто процентов.

– Костюм очень красивый, хочется смотреть на него. Ты сама выбирала?

– Мне помогала мама, у нее хороший вкус в одежде. Конечно, согласовывали с тренерами все, и чтобы мне понравилось, – сказала Зинина в интервью .