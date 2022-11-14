«Почему одни и те же вопросы? А ты почему который старт подряд с четверного на заднице выезжаешь». Вайцеховская об интервью спортсменов

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская порассуждала об отношениях между спортсменами и журналистами.

«Если ты не уважаешь меня, я никогда не буду уважать тебя», – сказал на днях Криштиану Роналду в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага, и этот принцип на самом деле бесперебойно работает во всех областях человеческой жизни.

В отношениях «спортсмен – журналист» в том числе. Если относиться к людям, которые делают свою работу, как к помехе на своем пути к успеху, формат общения становится банально-предсказуемым:

– Вы почему мне одни и те же вопросы задаете?

– А ты почему который старт подряд с четверного прыжка на заднице выезжаешь?

И мне, честно говоря, странно, что люди, считающие себя взрослыми и состоявшимися, наступают на эти грабли из раза в раз», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Ранее фигурист Михаил Коляда занял третье место на этапе Гран-при России в Москве. В произвольной он упал с четверного тулупа, а после проката намекнул на глупые вопросы со стороны журналистов.

Михаил Коляда: «Самый глупый вопрос, который задавали журналисты? Вот этот»

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