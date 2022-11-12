Туктамышева после победы в короткой на Гран-при: «Устала, хочу отдохнуть. Три прыжка – но какие! Кажется, все силы отдала»

Российская фигуристка прокомментировала свою победу в короткой программе на Гран-при в Москве.

– Лиза, первые эмоции?

– Я устала, хочу отдохнуть.

– Это же только короткая программа, три прыжка.

– Но какие! Мне кажется, я все силы отдала. Такой драйв был, что в моменте не понимала, не ощущала. А когда остановилась, поняла, что выложилась хорошо. Сейчас нужно восстановить силы.

– Выдохнула после тройного акселя или сохраняла концентрацию до конца?

– Немножко выдохнула, но концентрацию, естественно, сохраняла. Хотела сделать наконец-то хорошо каскад – я его хорошо наработала и хотела эту работу показать. Потом можно было расслабиться и получать удовольствие. На флип еще немного собралась.

– Была готова к тому, что станешь лидером?

– Это особенных эмоций не вызвало. Какое-то грустное интервью.

Я даже не ожидала, что в таком маленьком зале будет такая поддержка. Поэтому хотелось отдать всю себя – аудитория просто супер.

– Завтра будет битва?

– Битва с тройными акселями – моя, в произвольной программе, – сказала Туктамышева в интервью Максиму Транькову на Первом канале.