Туктамышева после победы в короткой на Гран-при: «Устала, хочу отдохнуть. Три прыжка – но какие! Кажется, все силы отдала»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою победу в короткой программе на Гран-при в Москве.
– Лиза, первые эмоции?
– Я устала, хочу отдохнуть.
– Это же только короткая программа, три прыжка.
– Но какие! Мне кажется, я все силы отдала. Такой драйв был, что в моменте не понимала, не ощущала. А когда остановилась, поняла, что выложилась хорошо. Сейчас нужно восстановить силы.
– Выдохнула после тройного акселя или сохраняла концентрацию до конца?
– Немножко выдохнула, но концентрацию, естественно, сохраняла. Хотела сделать наконец-то хорошо каскад – я его хорошо наработала и хотела эту работу показать. Потом можно было расслабиться и получать удовольствие. На флип еще немного собралась.
– Была готова к тому, что станешь лидером?
– Это особенных эмоций не вызвало. Какое-то грустное интервью.
Я даже не ожидала, что в таком маленьком зале будет такая поддержка. Поэтому хотелось отдать всю себя – аудитория просто супер.
– Завтра будет битва?
– Битва с тройными акселями – моя, в произвольной программе, – сказала Туктамышева в интервью Максиму Транькову на Первом канале.
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