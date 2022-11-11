Тарасова о переезде Квителашвили в Италию: «Не боюсь ли я, что российские фигуристы тоже поедут тренироваться за границу? Такое может быть»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Морис Квителашвили переходы сборная Грузии Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о приостановке работы грузинского фигуриста Мориса Квителашвили с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

«С какой стати вы интересуетесь грузинскими спортсменами? Тренировался в России? Ну и что? Теперь будет тренироваться там. Наверное, лучше спросить у тренеров, а не у меня.

Не боюсь ли я того, что российские фигуристы тоже поедут тренироваться за границу? Не знаю. Такое может быть. Допускаю, что это возможно.

Имеет ли это смысл для фигуристов? Когда-то кажется, что это не имеет смысла, иногда кажется, что имеет. Так ведь уже было лет десять назад», – сказала Тарасова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные