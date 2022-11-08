Камила Валиева: «Спасибо, родная Казань, за теплый прием и невероятную поддержку! Этот этап Гран-при я запомню надолго»

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Фигуристка Камила Валиева обратилась к болельщикам и тренерам после этапа Гран-при России в Казани, где она одержала победу. 

«Спасибо, родная Казань, за теплый прием и невероятную поддержку! Этот этап Гран-при я запомню надолго.

Благодарю Этери Георгиевну Тутберидзе, Даниила Марковича Глейхенгауза и Сергея Викторовича Дудакова. Благодарю всех, кто со мной!

До встречи», – написала Валиева. 

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