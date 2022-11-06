Карина Сафина: «Ни секунды не жалею, что решила кататься за Грузию. Появился шанс поехать на Олимпиаду, чемпионат мира, этапы Гран-при»

Фигуристка Карина Сафина, выступающая в парном катании, рассказала о своем переходе из сборной России в Грузию.

Сафина перешла в Грузию в 2021 году. Она выступает в паре с .

– Как сложилось, что вам предложили выступать за сборную другой страны?

– У нас на катке Лука катался со своей уже бывшей партнершей. Они уже были в сборной Грузии и выступали на международных соревнованиях. Мы все друг друга знали, потому что все были на одном катке.

Лука расстался со своей бывшей партнершей и ему начали искать новую. Как видимо, ему предложили меня, мы оба согласились. Так так Лука уже был членом сборной Грузии, то я тоже стала частью этой команды.

– А почему они катались за Грузию, но тренировались в Перми?

– Так и мы сейчас тренируемся в Перми! Это распространённая практика. Очень много пар, которые тренируются в России и при этом катаются за другие страны.

Ни секундочки не пожалела о своем решении и очень рада, что я решилась кататься за сборную Грузии.

– С вами связывалась федерация фигурного катания Грузии?

– Нет, со мной никто не разговаривал. Скорее всего, это все происходило через Павла Сергеевича (Слюсаренко). А уже он разговаривал со мной.

– Что вам предложили за переход в Грузию?

– Грузинское гражданство и, самое главное, возможность участия в международных соревнованиях.

Благодаря этому у нас появился шанс поехать на Олимпийские игры, на чемпионаты мира юниорские и взрослые, чемпионаты Европы, этапы Гран-при. Я не участвовала бы в этих турнирах, останься в России, – сказала Сафина.

Также фигуристка рассказала, что сталкивалась с негативом в соцсетях из-за перехода.

– А были те люди, которые писали, что вы предали свою страну?

– Конечно, были. Я никого не предавала, меня саму спокойно отпустили. Мое дело работать на льду. Спортсмены – это те люди, которые отдают себя и свое здоровье. Они не должны никак быть причастны к политике. Спорт – вне политики! – заявила Сафина.