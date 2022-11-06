Федор Климов: «Уровень юниорских соревнований наших парников выше среднего международного у взрослых»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде поделился мнением о развитии парного катания.

– В России парное катание сейчас развивается. Лучшие повышают планку сложности. В мире, пожалуй, наблюдается некоторый застой. Одиночное катание, на мой взгляд, развивается быстрее.

Сейчас ведущие пары стараются усложнить прыжковые элементы. Многие исполняют тройные лутцы и флипы, что еще недавно казалось фантастикой. Хотя не меньшие прибавки могут дать четверные подкрутки и выбросы.

На этапе Гран-при в Сочи на официальной тренировке и выполнили великолепную четверную подкрутку. Понимаю, что этот элемент очень сложно выучить, а еще сложнее вставить в программу, но надеюсь в скором времени увидеть его на соревнованиях.

– Следите за соревнованиями пар на этапах Гран-при ISU, и можно ли сравнить их уровень с этапами Гран-при России?

– Сравнивать нужно обязательно. Как раз в парном катании в России все в порядке. Любая из шести пар, выступавших на этапе в Сочи, в любой европейской стране могла бы стать чемпионом.

– Юниорские пары, выступавшие на своем «Бархатном сезоне», близки к тому, чтобы составить в ближайшее время конкуренцию взрослым?

– Уверен, что и , а также Анна Москалева и Максим Ложкин не затеряются на взрослых соревнованиях. Остальные пока демонстрируют юниорское катание. Им нужно и в чистоте исполнения элементов прибавлять, и в постановках. Хотя уровень наших юниорских соревнований выше среднего международного у взрослых, – сказал Климов.