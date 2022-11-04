Софья Акатьева: «Всегда нахожу, чем занять «свободное время». Мое основное «хобби» на этот год – подготовка к экзаменам»

Теги сборная России фото женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева рассказала о своей учебе.

«Я учусь в 9-м классе и в конце этого учебного года сдаю ОГЭ. Так что всегда нахожу, чем занять «свободное время». 

Мое основное «хобби» на этот год – это подготовка к экзаменам.

Кстати, как думаете, какие у меня будут два предмета по выбору?» – написала Акатьева в инстаграме, показав фото с книгой.

Самая преданная ученица Тутберидзе: ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные