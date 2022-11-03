35-летний фигурист Нобунари Ода выступит на соревнованиях в Японии. Он завершал карьеру в 2013-м

Японский фигурист Нобунари Ода примет участие в соревнованиях Japan’s National Sports Festival в конце ноября.

Ода, выступавший в одиночном катании, завершил карьеру в 2013-м. Сейчас ему 35 лет.

«У меня планируются соревнования. Осталось всего две недели, и я готов взяться за работу.

После операции на колене и коронавируса я потерял много сил и мышечной массы.

На [шоу] Fantasy on Ice в июне я едва-едва мог прыгать тройной аксель. Мне показалось, что в свои 35 я мог бы сделать это лучше.

Мне не хватало техники, выносливости и сил. Также я нуждался в цели, чтобы что-то мотивировало меня тренироваться», – рассказал Ода на своем ютуб-канале.

Лучший результат на чемпионатах мира фигурист показал в 2006 году, где занял шестое место. Также он выступал на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где стал седьмым.