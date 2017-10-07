Japan Open. Фернандес одержал победу, Чен – 2-й, Уно – 3-й
Испанский фигурист Хавьер Фернандес одержал победу на турнире Japan Open, американец Нэтан Чен – второй, японец Шома Уно – третий.
Команда Европы (Хавьер Фернандес, Алексей Быченко, Евгения Медведева, Алина Загитова) заняла первое место в командном зачете.
Japan Open
Сайтама, Япония
Мужчины
7 октября
Произвольная программа
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 189,47
2. Нэтан Чен (США) – 178,46
3. Шома Уно (Япония) – 175,45
4. Нобунари Ода (Япония) – 158,24
5. Джереми Эббот (США) – 143,48
6. Алексей Быченко (Израиль) – 128,52
Командный зачет (женщины и мужчины)
1. Европа – 615,35
2. Япония – 614,93
3. Северная Америка – 572,95
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