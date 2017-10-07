Japan Open. Фернандес одержал победу, Чен – 2-й, Уно – 3-й

Испанский фигурист Хавьер Фернандес одержал победу на турнире Japan Open, американец Нэтан Чен – второй, японец Шома Уно – третий.

Команда Европы (Хавьер Фернандес, Алексей Быченко, Евгения Медведева, Алина Загитова) заняла первое место в командном зачете.

Japan Open

Сайтама, Япония

Мужчины

7 октября

Произвольная программа

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 189,47

2. Нэтан Чен (США) – 178,46

3. Шома Уно (Япония) – 175,45

4. Нобунари Ода (Япония) – 158,24

5. Джереми Эббот (США) – 143,48

6. Алексей Быченко (Израиль) – 128,52

Командный зачет (женщины и мужчины)

1. Европа – 615,35

2. Япония – 614,93

3. Северная Америка – 572,95