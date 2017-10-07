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    Japan Open. Фернандес одержал победу, Чен – 2-й, Уно – 3-й

    Теги Нобунари Ода Хавьер Фернандес результаты Джереми Эбботт сборная США сборная Японии сборная Израиля мужское катание Japan Open сборная Испании Нэтан Чен Шома Уно Алексей Быченко

    Испанский фигурист Хавьер Фернандес одержал победу на турнире Japan Open, американец Нэтан Чен – второй, японец Шома Уно – третий.

    Команда Европы (Хавьер Фернандес, Алексей Быченко, Евгения Медведева, Алина Загитова) заняла первое место в командном зачете. 

    Japan Open

    Сайтама, Япония

    Мужчины

    7 октября

    Произвольная программа

    1. Хавьер Фернандес (Испания) – 189,47
    2. Нэтан Чен (США) – 178,46
    3. Шома Уно (Япония) – 175,45
    4. Нобунари Ода (Япония) – 158,24
    5. Джереми Эббот (США) – 143,48
    6. Алексей Быченко (Израиль) – 128,52

    Командный зачет (женщины и мужчины)

    1. Европа – 615,35 
    2. Япония – 614,93 
    3. Северная Америка – 572,95

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