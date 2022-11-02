Виктория Буцаева: «Ерохов – трудяга. Он четко понимает, что делает и для чего. Анисимов – открытый, добрый, воспитанный парень»

Тренер Виктория Буцаева охарактеризовала своих учеников и Андрея Анисимова.

Ерохов занял второе место на этапе Гран-при России в Сочи, Анисимов стал четвертым.

– Расскажите немного подробнее о каждом из ребят. Какие они?

– Лешка Ерохов – трудяга. Он четко понимает, что делает и для чего. Заставлять Ерохова не нужно, наоборот, периодически его где-то даже приходится останавливать. Я бы сказала, что ему свойственна гиперответственность.

Андрюха Анисимов – открытый, добрый, воспитанный парень. Работать с ним очень приятно. В этом сезоне он начал взрослеть как юноша и как спортсмен.

– Какие цели ставите на этот сезон для Андрея и для Алексея?

– Главная цель Анисимова – попадание на чемпионат России. Причем не просто отобраться, но еще и приблизиться к ведущим ребятам, к нашим олимпийцам. Андрей должен выдать свой максимум на турнире. Тогда он сможет бороться за высокое место.

Что касается Ерохова, безусловно, на чемпионате России в этом году ему предстоит выложиться гораздо сильнее, чем в прошлом. Нужно не просто занять место, близкое к пьедесталу, а постараться сделать все, чтобы на нем оказаться, – сказала Буцаева.