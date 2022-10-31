Фигуристка Дарья Усачева не выступит на этапе Гран-при России в Казани, так как не успела восстановиться после травмы бедра, которую она получила в ноябре 2021 года.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Спортсменка возьмет еще неделю на восстановление и к четвертому этапу, который пройдет в Москве 11-13 ноября, должна быть готова.

Также источник сообщил, что , порезавшая сухожилия пальцев рук ранее осенью, должна успеть подготовиться к своим этапам в плановом режиме.