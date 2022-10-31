Дарья Усачева не выступит на этапе Гран-при в Казани, так как не успела восстановиться после травмы бедра («Р-Спорт»)

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Фигуристка Дарья Усачева не выступит на этапе Гран-при России в Казани, так как не успела восстановиться после травмы бедра, которую она получила в ноябре 2021 года. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Спортсменка возьмет еще неделю на восстановление и к четвертому этапу, который пройдет в Москве 11-13 ноября, должна быть готова.

Также источник сообщил, что Майя Хромых, порезавшая сухожилия пальцев рук ранее осенью, должна успеть подготовиться к своим этапам в плановом режиме. 

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