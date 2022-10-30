Виктория Буцаева: «Яблоков выступит на этапе Гран-при в Москве. Прыжковый контент будет облегченный – один четверной»

Тренер Виктория Буцаева сообщила, что фигурист сможет выступить на Гран-при России.

В августе стало известно, что Яблоков перенесет операцию на ноге. Спортсмен заявлен на четвертый и шестой этапы российского Гран-при, которые пройдут в Москве (11-13 ноября) и Перми (25-27 ноября).

«Ничего, потихонечку [идет восстановление], сейчас в Москве будет на четвертом этапе выступать.

Готов ли он? Это сложно сказать, но он будет, надо. Контент прыжковый будет, конечно, облегченный – четверной, но один, сейчас после операции, конечно, [не будет четверного риттбергера], иначе после операции это все может печально для ноги закончиться», – сказала Буцаева.