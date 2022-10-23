Алексей Мишин: «За Лутфуллина мне обидно. Человек сделал прыжковый набор с двумя четверными, и тройной аксель был неплохой»

Тренер Алексей Мишин прокомментировал результаты короткой программы мужчин на первом этапе Гран-при России в Москве.

После короткой программы с 95,27 баллами лидирует , не исполнявший четверные прыжки.

«Жалко Глеба Лутфуллина. Человек сделал прыжковый набор с двумя четверными, и тройной аксель был неплохой. За него мне обидно.

Он мальчик элегантный, с полным прыжковым набором», – сказал Мишин.

Коляда прыгнул каскад из тройных тулупов, Алиев сделал двойной тулуп вместо четверного в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве