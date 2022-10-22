Анастасия Зинина: «Тройной аксель планировала делать, но решили не рисковать. Пока еще не очень стабильный»

Российская фигуристка прокомментировала выступление на этапе Гран-при России в Москве.

— Я чувствую только радость, мне это очень понравилось. Для меня было неожиданно (70 баллов за короткую программу). Буду еще усовершенствовать свою программу, чтобы набирать больше 70. Тройной аксель планировала делать, но решили не рисковать. Пока еще не очень стабильный.

Разногласия с предыдущим тренерским штабом во взглядах на тренировочный процесс? С Евгением Викторовичем Плющенко наоборот сблизились, проблема была совершенно в другом.

— У вас была травма, а вы стремились на лед. Евгений Викторович вас останавливал. Такую версию мы слышали.

— Было такое. Но сейчас все хорошо, я здорова и абсолютна счастлива, – сказала Зинина.