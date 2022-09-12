Василевский о переходе Рубцовой от Тутберидзе в его группу: «Дудаков спросил, не сам ли я проявил инициативу. Я сказал, что мы такими делами не занимаемся»

Тренеры Алексей Василевский и Юлия Лавренчук рассказали, как фигуристка Любовь Рубцова перешла к ним из группы .

– Еще одна талантливая ученица, которая пришла к вам недавно, это . Можете рассказать, как начали сотрудничать с ней?

Василевский: Они хотели поменять тренера, обратились к нам. Я сразу позвонил Сергею Дудакову, мы поговорили. Я сначала спросил у него, как он это видит, почему это случилось. Он спросил, не сам ли я проявил инициативу, чтоб Люба перешла к нам. Он меня хорошо знает, но должен был спросить. Я сказал, что, конечно же, нет, мы такими делами не занимаемся. Он сказал, что тогда вопросов нет, возражений не имеется.

– Правильно я понимаю, что, когда происходят переходы, это всегда двусторонние переговоры двух тренерских штабов?

Василевский: Это не все делают, но между тренерами существует порядочное отношение к коллегам. Есть люди, которые, наоборот, обзванивают спортсменов и приглашают их к себе на своих условиях.

– А бывали случаи, когда к вам кто-то хотел перейти, вы связывались с тренером, а он говорил, что категорически против?

Василевский: Нет, такого не было.

Лавренчук: Если ребёнок хочет перейти, он перейдёт.

Василевский: С Ульяной Ширяевой тренер очень ревниво отнеслась к переходу. Но, с другой стороны, спортсмен сам решил что-то поменять.