Пресс-атташе ФФКР: «Появление кодексов этики – веление времени. Все дорожат своим авторитетом, имиджем, репутацией, люди хотят, чтобы были четкие правила»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России ( ) Ольга Ермолина рассказала, почему было принято решение создать этический кодекс организации.

«Это нисколько не связано с историями, как вы говорите – и подозреваю, о каких историях может идти речь. На самом деле год назад создал свой кодекс этики. Соответственно, все федерации, которые входят в ISU, тоже по образу и подобию стали создавать свои кодексы этики.

Работа над нашим началась не сразу, мы немного затянули. Поскольку авторы этого кодекса – юристы и люди, которые долгое время работали на ключевых постах в госструктурах, это нужно все прописать, по аналогии выстроить с учетом своей спецификации российской.

Поэтому этот кодекс – после того как всеми был прочитан, одобрен юристами и другими инстанциями – на исполкоме был принят и опубликован. Это и была причина, почему он появился.

Появление таких кодексов этики – веление времени, во всех организациях и корпорациях есть свои кодексы этики, которые основываются на регуляции корпоративных взаимоотношений внутри какого-то коллектива.

Все дорожат своим авторитетом, имиджем, репутацией – люди хотят, чтобы были четкие правила, а взаимоотношения в коллективе были основаны на уважении друг к другу», – сказала Ермолина в подкасте «Ход коньком».

Кодекс этики в фигурном катании – абсурд: он не решает проблемы, а запрещает о них говорить