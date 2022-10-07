«Сегодня увидел, что сверкнула молния. Поскольку мне дали прозвище Повелитель молнии, на каток я ехал с облегчением». Алиев об участии в Мемориале Панина

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о прозвище Повелитель молнии.

Сегодня Алиев занял второе место в короткой программе на турнире Мемориал Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Когда я сегодня ехал сюда, шел дождь, и я увидел, что сверкнула молния. Поскольку фанаты дали мне прозвище Повелитель молнии, такой знак вызвал у меня радостные чувства, на каток я ехал с облегчением.

С таким чувством, которое бывает, когда утром выходишь на улицу с чашечкой кофе, очень комфортное состояние было.

По причине того, что в никнейме в Telegram у меня стоят молнии, меня стали ассоциировать с Пикачу и мультиком «Тачки», главный герой которого тоже носит прозвище Молния.

Мне нравится, теперь, когда общаюсь в соцсетях, постоянно одни только молнии шлю», – сказал Алиев.

Мемориал Панина. Коляда выиграл короткую программу, Алиев – 2-й, Мозалев – 4-й, Самсонов – 9-й, Даниелян – 13-й