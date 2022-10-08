Мемориал Панина. КМС. Шегай и Шамшуров, Черемных и Бутенко, Егорова и Маринский покажут произвольные программы
8 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пройдут соревнования юниоров в парном катании.
Санкт-Петербург
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия 38».
Первая разминка
1. Алиса Блинникова – Артем Панов
2. Елизавета Калабина – Александр Брегей
3. София Хисамутдинова – Лев Цеханович
Вторая разминка
4. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков
5. Ева Хмелькова – Андрей Рудь
6. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик
Третья разминка
7. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет
8. Анна Москалева – Максим Ложкин
9. Алиса Родионова – Алексей Карпов
Четвертая разминка
10. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
11. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
12. Анастасия Егорова – Родион Маринский
13. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
После короткой программы
1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 70,24
2. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 66,31
3. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 66,25
4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 65,75
5. Алиса Родионова – Алексей Карпов – 62,79
6. Анна Москалева – Максим Ложкин – 62,53
7. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 59,01
8. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик – 56,31
9. Ева Хмелькова – Андрей Рудь – 50,85
10. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков – 48,56
11. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 47,83
12. Елизавета Калабина – Александр Брегей – 45,30
13. Алиса Блинникова – Артем Панов – 44,85
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
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