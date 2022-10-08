Мемориал Панина. КМС. Шегай и Шамшуров, Черемных и Бутенко, Егорова и Маринский покажут произвольные программы

8 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пройдут соревнования юниоров в парном катании.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия 38».

Первая разминка

1. Алиса Блинникова – Артем Панов

2. Елизавета Калабина – Александр Брегей

3. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

Вторая разминка

4. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков

5. Ева Хмелькова – Андрей Рудь

6. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик

Третья разминка

7. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

8. Анна Москалева – Максим Ложкин

9. Алиса Родионова – Алексей Карпов

Четвертая разминка

10. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

11. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

12. Анастасия Егорова – Родион Маринский

13. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

После короткой программы

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 70,24

2. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 66,31

3. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 66,25

4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 65,75

5. Алиса Родионова – Алексей Карпов – 62,79

6. Анна Москалева – Максим Ложкин – 62,53

7. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 59,01

8. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик – 56,31

9. Ева Хмелькова – Андрей Рудь – 50,85

10. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков – 48,56

11. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 47,83

12. Елизавета Калабина – Александр Брегей – 45,30

13. Алиса Блинникова – Артем Панов – 44,85

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов