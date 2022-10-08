Мемориал Панина. КМС. Шегай и Шамшуров, Черемных и Бутенко, Егорова и Маринский покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Мемориал Панина Алексей Хвалько Варвара Черемных Даниил Бутенко Андрей Рудь Анастасия Егорова Родион Маринский Майя Шегай Игорь Шамшуров Алиса Родионова Алексей Карпов Мария Дыбкова Фигурное катание

8 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге пройдут соревнования юниоров в парном катании.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия 38».

Первая разминка

1. Алиса Блинникова – Артем Панов

2. Елизавета Калабина – Александр Брегей

3. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

Вторая разминка

4. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков 

5. Ева Хмелькова – Андрей Рудь

6. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик

Третья разминка

7. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

8. Анна Москалева – Максим Ложкин

9. Алиса Родионова – Алексей Карпов

Четвертая разминка

10. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

11. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

12. Анастасия Егорова – Родион Маринский

13. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

После короткой программы

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 70,24

2. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 66,31

3. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 66,25

4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 65,75

5. Алиса Родионова – Алексей Карпов – 62,79

6. Анна Москалева – Максим Ложкин – 62,53

7. Евгения Башина – Дмитрий Шеремет – 59,01

8. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик – 56,31

9. Ева Хмелькова – Андрей Рудь – 50,85

10. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков – 48,56

11. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 47,83

12. Елизавета Калабина – Александр Брегей – 45,30

13. Алиса Блинникова – Артем Панов – 44,85

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

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