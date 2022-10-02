Ягудин после открытия арены в Омске: «Фигуристы всегда бились за лед с хоккеистами. Тарасова говорила: «Да, мой отец хоккейный тренер, но дайте нам лед!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об открытии «G-Drive Арены» в Омске.

«То, что в Омске провели хоккейный матч, а затем ледовое шоу фигуристов – исторический момент. Фигуристы всегда бились за лед с хоккеистами.

Татьяна Анатольевна Тарасова говорила: «Да, мой отец хоккейный тренер (Анатолий Тарасов – Sports.ru), но дайте нам лед!»

Я жил в США, и тема НХЛ с ее многотысячными аренами не новая для меня. У нас были туры по сто городов, и здесь есть ощущение, что что-то взяли оттуда.

Клево, что зрители сидят у ледовой площадки. Все равно много арен строится, где зритель далеко, а тебе нужна его энергетика», – сказал Ягудин.

В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ