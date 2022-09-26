Алексей Урманов: «Продолжаем болеть за Туктамышеву, восхищаться ее катанием. Лиза показывает нам всем, что она настоящий профессионал»

Олимпийский чемпион оценил выступление российских фигуристов на контрольных прокатах.

«Прокаты оставили позитивные впечатления. Все большие молодцы: и ребята, и девчонки, и парники, и танцоры. Видно, что все продолжают работать. Да, может быть, не все были в оптимальной форме. Тем не менее, движение есть, его видно.

Димка Алиев — молодец! Я считаю, что он очень достойно выглядел — произвольная у него получилась. тоже понравился, очень прибавил. — тоже красавчик. Будет дорабатывать свой контент в произвольной. Если я не ошибаюсь, он хочет прыгать пять четверных.

Конечно, нельзя не отметить Лизу Туктамышеву, которая проводит 16‑й сезон. Может, не 16‑й, а 14‑й, но это абсолютно неважно. Она большая молодец, я об этом всегда говорю. Мы продолжаем за нее болеть, восхищаться ее катанием. Лиза показывает нам всем, что она настоящий профессионал», – сказал Урманов.

«Произвольная Камилы Валиевой мне понравилась. Но, как мы иногда говорим, некоторые программы — сырые, поставлены не так давно. Они пока не наработаны и не вкатаны. В таком случае у спортсменов возникают сложности. Пока еще нет привыкания к эмоции, к хореографии, к транзишенам, к самому катанию, потому что оно из программы в программу другое.

Поэтому, Камиле нужно вкатывать постановку, как и всем. Тренеры прекрасно знают, что нужно делать в этой ситуации. Думаю, что и сама спортсменка все понимает. Если спортсмен грамотно работает, то с каждым прокатом ему становится легче в плане исполнения и подачи», – цитирует Урманова «Матч ТВ».