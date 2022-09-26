Алексей Урманов: «Продолжаем болеть за Туктамышеву, восхищаться ее катанием. Лиза показывает нам всем, что она настоящий профессионал»

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Олимпийский чемпион Алексей Урманов оценил выступление российских фигуристов на контрольных прокатах. 

«Прокаты оставили позитивные впечатления. Все большие молодцы: и ребята, и девчонки, и парники, и танцоры. Видно, что все продолжают работать. Да, может быть, не все были в оптимальной форме. Тем не менее, движение есть, его видно.

Димка Алиев — молодец! Я считаю, что он очень достойно выглядел — произвольная у него получилась. Петя Гуменник тоже понравился, Андрей Мозалев очень прибавил. Марк Кондратюк — тоже красавчик. Будет дорабатывать свой контент в произвольной. Если я не ошибаюсь, он хочет прыгать пять четверных.

Конечно, нельзя не отметить Лизу Туктамышеву, которая проводит 16‑й сезон. Может, не 16‑й, а 14‑й, но это абсолютно неважно. Она большая молодец, я об этом всегда говорю. Мы продолжаем за нее болеть, восхищаться ее катанием. Лиза показывает нам всем, что она настоящий профессионал», – сказал Урманов. 

«Произвольная Камилы Валиевой мне понравилась. Но, как мы иногда говорим, некоторые программы — сырые, поставлены не так давно. Они пока не наработаны и не вкатаны. В таком случае у спортсменов возникают сложности. Пока еще нет привыкания к эмоции, к хореографии, к транзишенам, к самому катанию, потому что оно из программы в программу другое.

Поэтому, Камиле нужно вкатывать постановку, как и всем. Тренеры прекрасно знают, что нужно делать в этой ситуации. Думаю, что и сама спортсменка все понимает. Если спортсмен грамотно работает, то с каждым прокатом ему становится легче в плане исполнения и подачи», – цитирует Урманова «Матч ТВ». 

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