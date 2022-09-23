Татьяна Тарасова: «Контрольные прокаты – одно из самых интересных событий нашей фигурки. С удовольствием буду комментировать выступления»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от контрольных прокатов, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

«Контрольные прокаты – это самое лучшее и мною лично самое любимое.

Это возможность увидеть, как люди готовились три-четыре месяца, какие программы поставили, какие элементы изучили, какие новые прыжки выучили.

Все интересно. Я считаю, что это одно из самых интересных зрелищ, которые у нас есть.

Да, это не соревнования, но это одно из самых интересных событий нашей фигурки. И я с удовольствием буду комментировать выступления наших спортсменов», – сказала Тарасова. 

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных

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