Татьяна Тарасова: «Контрольные прокаты – одно из самых интересных событий нашей фигурки. С удовольствием буду комментировать выступления»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от контрольных прокатов, которые пройдут 24-25 сентября в Москве.

«Контрольные прокаты – это самое лучшее и мною лично самое любимое.

Это возможность увидеть, как люди готовились три-четыре месяца, какие программы поставили, какие элементы изучили, какие новые прыжки выучили.

Все интересно. Я считаю, что это одно из самых интересных зрелищ, которые у нас есть.

Да, это не соревнования, но это одно из самых интересных событий нашей фигурки. И я с удовольствием буду комментировать выступления наших спортсменов», – сказала Тарасова.

Онлайн контрольных прокатов сборной: без Щербаковой и Косторной, зато с премьерами Трусовой, Валиевой и остальных