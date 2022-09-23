Александра Трусова: «Я уже зову Большунова на каток. Будет забавно поучить его кататься на коньках и взять у него уроки катания на лыжах»

Российская фигуристка Александра Трусова пригласила лыжника Александра Большунова провести совместное занятие на катке.

– У вас было активное межсезонье, вы пробовали себя в прыжках с шестом, в прыжках в длину. А тут пришло новое приглашение от Александра Большунова – он ждет вашего приглашения на каток, взамен обещает обучить вас катанию на лыжах. Готовы?

– Я его уже зову на каток. Я уже попросила агента связаться с Александром и пригласить его. Мне это интересно, я люблю разные виды спорта. Будет забавно поучить его кататься на коньках и взять у него уроки катания на лыжах.

– Есть хоть один вид спорта, которым Александра Трусова не готова заниматься?

– Прыжками в воду не готова. Это нереально страшно! Я пробовала с трех метров и с пяти метров просто прыгнуть «солдатиком». С трех-то было страшно, а с пяти – вообще. Я поняла, что не люблю свободное падение в ситуации, когда ты не контролируешь процесс, – сказала Трусова.

Александр Большунов: «Можно попробовать себя в фигурном катании. Если Трусова пригласит – приду. А я бы ее на лыжах поучил кататься»

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