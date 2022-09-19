Дмитрий Соловьев: «Для меня все‑таки спорт – это Олимпийские игры, ЧМ и ЧЕ, а не большие призовые на чемпионате России – на нем мне будет неинтересно»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев заявил, что высокие призовые для российских фигуристов не заставят его вернуться в спорт.

«Так как у многих спортсменов из‑за отсутствия международных соревнований сейчас в принципе нет мотивации, то, конечно, материальная составляющая дает определенную мотивацию, для кого‑то даже большую. Потому что в это время вообще очень сложно заставить себя тренироваться, поскольку очень многие задаются вопросом: ради чего?

Мы же обычно готовимся выступать на международных соревнованиях, доказывать, что мы лучшие на чемпионатах мира и Европы и на Олимпийских играх. Но повторюсь, я считаю, что высокие призовые на чемпионате и этапах Гран‑при России – это некий мотиватор для наших спортсменов, чтобы они не сдавались», – сказал Соловьев.

«Главное, чтобы от этого не терялось качество фигурного катания в России. На примере того же футбола мы видим, что там у нас огромные деньги, но качество, на мой взгляд, сильно отличается от качества игры у звезд мирового класса, которые пусть и зарабатывают колоссальные деньги, но и показывают невероятные результаты и мастерство. Так что важно, чтобы эти деньги не испортили тех спортсменов, которые заработают их за свои старания.

С Катей (Бобровой) у меня уже давно не было вопросов о возвращении, потому что она окончательно после 2018 года сказала, что нет, не будет выступать. У меня было еще несколько вариантов, чтобы вернуться, но это в связи с различными обстоятельствами было тщетно…

Нет, я не гонюсь за тем, чтобы вернуться и попробовать заработать в спорте как можно больше денег. Мне, слава богу, есть чем заниматься. Есть цели и задачи, есть то, над чем надо работать и в чем развиваться. Уже прошел тот период, когда я мог бы вернуться в спорт.

Для меня все‑таки спорт – это Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, а не большие призовые на чемпионате России. Потому что я знаю, что такое международные соревнования и призовые места в мировом фигурном катании. На чемпионате России мне уже будет неинтересно», – добавил олимпийский чемпион.

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