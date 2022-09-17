Алексей Ягудин: «Было бы интересно послушать мнение Терюшкова про Вика Уайлда и Виктора Ана»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал критику депутата Госдумы Романа Терюшкова в адрес Татьяны Тарасовой.

Ранее Тарасова положительно оценила возможный допуск российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Терюшков сравнил ее слова с предательством.

«Не вижу смысла комментировать высказывания людей, которые ничего не делают в этой жизни кроме критики других.

Было бы интересно послушать мнение этого человека про Вика Уайлда и Виктора Ана, которым правительство дало гражданство России, и они завоевали на двоих пять золотых медалей олимпийских Игр», – сказал Ягудин.

Терюшков о словах Тарасовой про допуск россиян в нейтральном статусе: «В 2018-м не мог понять, как сборная отправилась под белым флагом на Олимпиаду. Но теперь ясно»

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