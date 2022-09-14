Анастасия Зинина: «Хочу исполнить пять четверных. Появился азарт, захотелось больше и больше изучать. Но главное – не переборщить»

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала о желании исполнить пять четверных прыжков в программе.

– Помню, ты в прошлом году говорила, что иногда перекручиваешь четверной. Не был ли это пятерной прыжок?

– Нет, до такого еще не доходило. Даже еще на удочке не пробовала. Но, надеюсь, может, в конце сезона войду в него. Интересно вообще посмотреть. Однако, думаю, пока только на удочке, потому что страшно, пять оборотов все-таки.

– А у тебя есть цель первой показать пятерной прыжок?

– Нет, пока настолько далеко не смотрю. У меня цель на каждом старте выдавать все наработанное, катать чисто свои программы, то есть стабильность.

– Алексей Василевский (тренер) в одном из интервью сказал, что у тебя есть тройной аксель. Насколько я помню, ты его не показывала на соревнованиях.

– Да, мы работаем над ним, восстанавливаем. В общем, готовим к стартам.

– Ты его уже в «Армии фигурного катания» выучила?

– У меня были хорошие попытки еще в «Ангелах» (академии Плющенко – Sports.ru), но стабильного тройного акселя не было. Тут получилось его восстановить.

– А у тебя есть цель по прыжкам на карьеру, что бы ты хотела выучить?

– Я очень хочу выучить четверные флип и лутц с руками наверх, потому что это всегда смотрится феерично. И исполнять их, конечно, на соревнованиях. И хочу пять четверных, конечно. Кто сейчас из фигуристов этого не хочет?

– Когда у тебя появилась эта цель?

– Наверное, когда тулуп выучила. У меня появился внутри азарт, и захотелось больше, больше и больше изучать. Но тут главное – не переборщить, чтобы не перепрыгать и не получить травму. Меня приходилось останавливать, тренеры говорили: «Все, хватит. Иди на вращения», – рассказала Зинина.

Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»