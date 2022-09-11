Шпильбанд о Колеснике и Зингас: «Очень рад, что у Вадима наконец все сложилось. Работают они очень хорошо, ребята очень способные»

Тренер по фигурному катанию рассказал о работе с танцевальным дуэтом Эмилия Зингас – .

Колесник раньше выступал в дуэте с , вместе с которой стал чемпионом мира среди юниоров.

Зингас – бывшая одиночница, выступавшая за Кипр.

«Вадим встал в пару с Эмилией Зингас. Я очень рад, что у Вадима, наконец, все сложилось – он ведь был без партнерши почти два года. Работают они очень хорошо, ребята очень способные.

Выступать будут за США, у Вадима уже довольно давно грин-карта, поэтому можно уже ожидать гражданство в каком-то обозримом будущем. Партнерша у него с паспортом США, хоть и каталась раньше за Кипр. Это, кстати, причина, почему ребята не могут пока выступать на международных соревнованиях. Вот в ноябре карантин истечет, и мы приедем на турнир в Загреб. А потом на чемпионат США.

Бывшая партнерша Вадима – Эйвонли Нгуен – пробовала кататься с Гришей Смирновым (который раньше катался с с Анастасией Шпилевой), но он решил довольно неожиданно закончить со спортом.

Дело в травме, из-за которой, по сути, они и не смогли выступить на прошлом чемпионате США. Он сказал, что ему надо вылечиться, но через некоторое время, все же, принял решение завершить карьеру. Эвонли пока сосредоточилась на учебе, хотя я вот совсем недавно предлагал ей попробовать нового партнера. Мне, конечно же, хочется, чтобы она продолжала – уж очень способная она фигуристка», – приводит слова Шпильбанда корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.