Шпильбанд о Колеснике и Зингас: «Очень рад, что у Вадима наконец все сложилось. Работают они очень хорошо, ребята очень способные»

Теги танцы на льду Игорь Шпильбанд сборная США Анастасия Шпилевая Григорий Смирнов Вадим Колесник Эйвонли Нгуен Эмилия Зингас Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Игорь Шпильбанд рассказал о работе с танцевальным дуэтом Эмилия Зингас – Вадим Колесник.

Колесник раньше выступал в дуэте с Эйвонли Нгуен, вместе с которой стал чемпионом мира среди юниоров.

Зингас – бывшая одиночница, выступавшая за Кипр.

«Вадим встал в пару с Эмилией Зингас. Я очень рад, что у Вадима, наконец, все сложилось – он ведь был без партнерши почти два года. Работают они очень хорошо, ребята очень способные.

Выступать будут за США, у Вадима уже довольно давно грин-карта, поэтому можно уже ожидать гражданство в каком-то обозримом будущем. Партнерша у него с паспортом США, хоть и каталась раньше за Кипр. Это, кстати, причина, почему ребята не могут пока выступать на международных соревнованиях. Вот в ноябре карантин истечет, и мы приедем на турнир в Загреб. А потом на чемпионат США.

Бывшая партнерша Вадима – Эйвонли Нгуен – пробовала кататься с Гришей Смирновым (который раньше катался с с Анастасией Шпилевой), но он решил довольно неожиданно закончить со спортом.

Дело в травме, из-за которой, по сути, они и не смогли выступить на прошлом чемпионате США. Он сказал, что ему надо вылечиться, но через некоторое время, все же, принял решение завершить карьеру. Эвонли пока сосредоточилась на учебе, хотя я вот совсем недавно предлагал ей попробовать нового партнера. Мне, конечно же, хочется, чтобы она продолжала – уж очень способная она фигуристка», – приводит слова Шпильбанда корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные