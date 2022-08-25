Смирнов о выступлениях в дуэте с Нгуен: «Перед чемпионатом США я травмировался. В дальнейшем травма давала о себе знать, пришлось закончить»

Теги сборная России танцы на льду сборная США Анжелика Крылова Григорий Смирнов Эйвонли Нгуен Фигурное катание

Чемпион юношеских Олимпийских игр-2016 в танцах на льду Григорий Смирнов сообщил, что после завершения карьеры работает тренером в группе Анжелики Крыловой. 

«Я действительно закончил карьеру, решение было достаточно непростым, думаю, все слышали о том, что я уезжал в Америку.

Мы скатывались с Эйвонли Нгуен, выступили на одном внутреннем турнире. Прямо перед чемпионатом США я травмировался, из-за чего не получилось у нас там выступить, в дальнейшем травма давала о себе знать, пришлось принять решение закончить.

С Эйвонли мы остались в прекрасных отношениях, общаемся, я вернулся в Москву, сейчас работаю в группе Анжелики Крыловой в роли второго тренера, помогаю со всеми дуэтами», – сказал Смирнов. 

Чемпион юношеских Олимпийских игр-2016 Григорий Смирнов завершил спортивную карьеру 

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