Дмитрий Песков: «Президент отмечал необходимость введения системы внутренних соревнований с участием дружественных стран»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о защите интересов российских спортсменов на международной арене.

«Что касается отношений с МОК (Международным олимпийским комитетом), то в любом случае, конечно, и президент (Владимир Путин) об этом неоднократно говорил, мы все обязаны, в контактах в том числе и с МОК, и с другими организациями, продолжать защищать интересы наших спортсменов, что, собственно, и происходит», – заявил пресс-секретарь президента России.

Также Песков прокомментировал идею о проведении внутрироссийских соревнований на фоне санкций.

«На различных мероприятиях с участием президента неоднократно обсуждалась тема российского спорта на фоне тех беспрецедентных спортивных ограничений, которые ввели.

Президент отмечал необходимость введения целой системы внутренних соревнований, расширенных соревнований с участием других, дружественных стран», – цитирует Пескова РИА Новости Спорт.

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