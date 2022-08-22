Никита Кацалапов: «В шоу я пока новичок, но мне очень интересны постановка, режиссура, внутренняя кухня. Не знаю, какое шоу я бы поставил, но постоянно об этом думаю»

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов в телеграм-канале ответил на вопросы подписчиков об участии в ледовых шоу.

– Сильно устаете физически после шоу?

– После шоу я очень сильно устаю. Мокрый, как после бани. Физически нагрузка очень большая.

– Какие роли вам больше нравится играть в шоу? Злодеев или героев?

– Я не могу сказать, что роль Чудовища (в шоу «Аленький цветочек» – Sports.ru) это прям злодейская роль. Получается, что я играл только героев, поэтому трудно ответить на этот вопрос. Когда у меня будет такая роль, тогда отвечу.

– Интересно ли вам было бы сыграть другую роль в шоу, например Колдуна (в «Лебедином озере» – Sports.ru)?

– Да, я смотрю на Повиласа (Ванагаса) в роли Колдуна, и он делает это восхитительно. Я бы с удовольствием попробовал тоже.

– Если у вас будет такая возможность, какое шоу вы бы хотели поставить?

– В шоу пока я новичок, но мне очень интересно, как все происходит: как происходит постановка, режиссура, внутренняя кухня, так сказать. И я не знаю, если бы была возможность, какое конкретно [шоу] я бы поставил, но постоянно тоже об этом думаю. И даже интересные идейки находятся. Но еще рано об этом говорить, – ответил Кацалапов.