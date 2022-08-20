Алина Загитова: «Раньше я ела все подряд, в основном сладкое, а сейчас уяснила, что лучше съесть кусок мяса или рыбы, и это будет намного полезнее»

Олимпийская чемпионка рассказала об отношении к отдыху и диетам.

– Как вы восстанавливаетесь после сложных соревнований и выступлений?

– Лежу в кровати и включаю какой-нибудь сериал. Можно еще что-то вкусненькое — мясо или рыбу. Лежать и не вставать.

– Что вы делаете для того, чтобы держать себя в форме? Приходится ограничивать себя в еде?

– Раньше да, проходилось, но, взрослея, я поняла, что диеты плохо влияют на организм. Я пришла к выводу, что лучше есть понемногу и когда хочется.

Раньше я ела все подряд, в основном сладкое, а сейчас просто уяснила, что лучше съесть кусок мяса или рыбы, и это будет намного полезнее, чем шоколадка, – сказала Загитова.

Что и сколько едят фигуристки? Липницкая дошла до анорексии, Загитова не пила даже воду, Щербакова и Трусова – вообще без диет