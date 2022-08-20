Елена Вайцеховская: «Нынешняя Валиева — большой квест для тренера. Именно на этом материале Тутберидзе придется доказывать, что она умеет вдолгую работать со взрослыми»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о перспективах в карьере российской фигуристки Камилы Валиевой. 

«Побуду капитаном Очевидность и напишу, что Камила Валиева — самая драматическая фигура олимпийского сезона. Если бы она после двух совершенно потрясающих выступлений в Пекине выиграла личный турнир, Игры обернулись бы драмой для кого-то другого (и уж наверняка такая победа затмила бы пять четверных Трусовой), а сама Камила стала бы героиней и легендой.

Но она не выиграла. И все нынешние ремарки в сторону фигуристки, что она и без личной победы — олимпийская чемпионка, это такая несколько преждевременная и довольно коварная игра: титул до окончательного вердикта как бы висит на ниточке, которая в любой момент может оборваться. И сама Камила совершенно не будет в этом виновата несмотря ни на какие озвученные версии — лично мое мнение.

Именно поэтому я очень хочу, чтобы она осталась. Чтобы каталась до следующих Игр и каталась классно. У нее для этого есть все, и я совершенно не преувеличивала, говоря в подкасте, что ни у какой другой фигуристки мира нет таких рук, таких ног, мышечной силы, резкости, глаз, интеллекта, выразительности… Валиева в этом плане — словно сундук, набитый несметными богатствами. Крышку приоткрыли — и у всех захватило дух.

Но нынешняя Валиева — это еще и большой квест для ее собственного тренера. Она выросла и очень (после всего пережитого) повзрослела. Ее, как мне кажется, будет уже невозможно загнать в стандартные рамки принятых в школе принципов. С ней придется считаться.

Иначе говоря, именно на этом материале Этери Тутберидзе придется доказывать, что она умеет вдолгую работать со взрослыми, состоявшимися спортсменками. Это — сложнейшая задача.

Отказаться от работы с Валиевой нельзя, как бы сильно она не выросла и не растеряла прежние навыки, если такое вдруг произойдет за межсезонье. Потому что в этом случае вина за все, что случилось со спортсменкой в представлении очень многих людей ляжет на плечи тренера. И за допинг, и за два старта в команднике, да и за многое другое.

Мне кажется, Тутберидзе понимает все это гораздо лучше, чем кто другой: в том, что касается профессии и всех ее нюансов она гениальна (слово «преступно», запущенное в обиход Дейвом Лизом, я, пожалуй, упоминать не стану). В конце концов лет пять назад она сама сказала прекрасную фразу: «Я всегда спортсменам говорю: у каждого из вас разные карандаши. И рисовать надо теми красками, которые есть».

Ну а далее — самое время вспомнить Булата Окуджаву: «Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется…» – написала Вайцеховская. 

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