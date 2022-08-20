Елена Вайцеховская: «Нынешняя Валиева — большой квест для тренера. Именно на этом материале Тутберидзе придется доказывать, что она умеет вдолгую работать со взрослыми»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о перспективах в карьере российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Побуду капитаном Очевидность и напишу, что — самая драматическая фигура олимпийского сезона. Если бы она после двух совершенно потрясающих выступлений в Пекине выиграла личный турнир, Игры обернулись бы драмой для кого-то другого (и уж наверняка такая победа затмила бы пять четверных Трусовой), а сама Камила стала бы героиней и легендой.

Но она не выиграла. И все нынешние ремарки в сторону фигуристки, что она и без личной победы — олимпийская чемпионка, это такая несколько преждевременная и довольно коварная игра: титул до окончательного вердикта как бы висит на ниточке, которая в любой момент может оборваться. И сама Камила совершенно не будет в этом виновата несмотря ни на какие озвученные версии — лично мое мнение.

Именно поэтому я очень хочу, чтобы она осталась. Чтобы каталась до следующих Игр и каталась классно. У нее для этого есть все, и я совершенно не преувеличивала, говоря в подкасте, что ни у какой другой фигуристки мира нет таких рук, таких ног, мышечной силы, резкости, глаз, интеллекта, выразительности… Валиева в этом плане — словно сундук, набитый несметными богатствами. Крышку приоткрыли — и у всех захватило дух.

Но нынешняя Валиева — это еще и большой квест для ее собственного тренера. Она выросла и очень (после всего пережитого) повзрослела. Ее, как мне кажется, будет уже невозможно загнать в стандартные рамки принятых в школе принципов. С ней придется считаться.

Иначе говоря, именно на этом материале придется доказывать, что она умеет вдолгую работать со взрослыми, состоявшимися спортсменками. Это — сложнейшая задача.

Отказаться от работы с Валиевой нельзя, как бы сильно она не выросла и не растеряла прежние навыки, если такое вдруг произойдет за межсезонье. Потому что в этом случае вина за все, что случилось со спортсменкой в представлении очень многих людей ляжет на плечи тренера. И за допинг, и за два старта в команднике, да и за многое другое.

Мне кажется, Тутберидзе понимает все это гораздо лучше, чем кто другой: в том, что касается профессии и всех ее нюансов она гениальна (слово «преступно», запущенное в обиход , я, пожалуй, упоминать не стану). В конце концов лет пять назад она сама сказала прекрасную фразу: «Я всегда спортсменам говорю: у каждого из вас разные карандаши. И рисовать надо теми красками, которые есть».

Ну а далее — самое время вспомнить Булата Окуджаву: «Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется…» – написала Вайцеховская.